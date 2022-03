Man United : encore 740 millions d’euros dépensés, pour zéro titre

Anthony Martial, l’attaquant français de Manchester United qui est prêté à Séville jusqu’à la fin de la saison, a révélé, dans une interview à As, qu’une grande partie de ce qui se dit sur Cristiano Ronaldo n’est pas vraie.

En particulier le fait que le joueur de 37 ans L’ancien international portugais est mal à l’aise à Old Trafford. «Cristiano est un professionnel de haut niveau , l’un des meilleurs de l’histoire. Nous l’aimons tous et il y a des choses que les gens disent à propos de Ronaldo qui ne sont pas vraies. Je connais ce vestiaire et je sais bien ce qui s’y passe», a assuré Martial, qui a signé depuis Monaco, depuis la France, en 2015.