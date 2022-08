Man United en colère contre Ronaldo : «il ne devait pas quitter le stade avant la fin du match»

L’attaquant portugaise Cristiano Ronaldo a pris une décision : se trouver un nouveau club avant dimanche et le début de la Premier League. Mais ça s’annonce difficile.

Ce week-end, Cristiano Ronaldo a notamment fait parler de lui en quittant Old Trafford alors que le match amical entre les Red Devils et le Rayo Vallecano n’était pas encore terminé. Un départ précipité qui fait polémique mais ne sera pas sanctionné si on n’en croit les informations du Sun.

Mais le dossier Cristiano Ronaldo n’a pas fini de rebondir, d’autant plus avec l’exigence folle de la star portugaise. Selon le journal espagnol AS, Cristiano Ronaldo aurait un rêve qui semble inaccessible : quitter Manchester United avant son premier match de Premier League qui se déroule ce dimanche 7 août.

Difficile d’imaginer que le vœu de CR7 puisse être exaucé. D’autant plus que les courtisans ne sont pas nombreux. Le journal espagnol cite l’Atlético Madrid et Naples comme pistes potentielles. Des dossiers qui s’annoncent d’ores et déjà complexes sur un plan financier…