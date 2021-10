Man United : Cristiano Ronaldo critiqué par la presse anglaise

Cristiano Ronaldo ne passe pas la tempête des critiques dans la presse anglaise après la catastrophe de Manchester United (0-5) dans le derby face à Liverpool.

Avec les diables rouges sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat, l’inertie défensive de l’international portugais a été visée par le journal Guardian.

«Ronaldo n’ajoute rien en termes défensifs mais il doit jouer parce qu’il est Ronaldo. A 36 ans, les buts qu’il marque, comme contre l’Atalanta, peuvent lui donner quelques victoires mais cachent d’autres choses», peut-on lire, le quotidien britannique évoquant le passage de CR7 à la Juventus.

«Toute équipe où joue Ronaldo devient Ronaldo FC et nous parlons d’un joueur qui, dans le passé, a coûté sa place à Massimo Allegri, Maurizio Sarri et Andrea Pirlo. Pour de nombreux maillots et pour l’impact qu’il a sur les réseaux sociaux, Ronaldo n’est plus viable pour une équipe qui veut avoir un football fluide pour remporter des titres», lit-on dans l’article relayé par A Bola.