Man United brise le silence sur l’avenir de Ronaldo : «Il n’est pas avec nous…»

Les rumeurs continuent de jaser sur l’avenir de Cristiano Ronaldo. Lors d’une interview, son entraîneur, Erik Ten Hag, a rompu le silence sur son avenir avouant que la star portugaise n’est pas à vendre.

Depuis la semaine dernière, des informations circulent sur Cristiano Ronaldo affirmant qu’il ne veut plus continuer avec Manchester United. Comme raison, de nombreux médias anglais ont révélé que le portugais ne supporterait pas le fait qu’il va jouer en Ligue Europa la saison prochaine. Cependant, les supporters férus du football espèrent lire l’annonce de son départ.

Pour l’entraîneur néerlandais Ronaldo n’est pas à vendre. Ten Hag a avoué qu’il compte sur l’attaquant et ne veut pas le laisser partir. «il n’est pas avec nous en raison de problèmes personnels. On compte sur lui pour la nouvelle saison, c’est tout. J’ai hâte de travailler avec lui et de réussir ensemble. Cristiano n’est pas à vendre», a-t-il garanti.

Ten Hag a assuré avoir parlé avec Ronaldo avant de commencer la tournée, mais n’a pas précisé quand : «Nous avons parlé avant que ce problème ne se pose, nous avons eu une bonne conversation. Ce qui a été dit est entre lui et moi, mais je peux confirmer que nous avons eu une bonne conversation», a-t-il ajouté.