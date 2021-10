Man United – Atalanta : voici les compos probables du choc !

Arrivé depuis 2019, l’entraîneur Steve Bruce vient d’être démis de ses fonctions par les dirigeants du club. La mauvaise nouvelle a été annoncée par les dirigeants du club dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux.

«Newcastle United peut confirmer que Steve Bruce a quitté son poste d’entraîneur en chef par consentement mutuel. Graeme Jones dirigera l’équipe par intérim, à commencer par le déplacement de samedi à Crystal Palace, et sera épaulé par Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson et Simon Smith. Le processus de recrutement d’un nouvel entraîneur en chef est en cours et une nomination sera annoncée en temps voulu. Le club ne fera pas d’autres commentaires pour le moment», peut-on lire.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.

The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.

— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021