Man City : Sergio Aguero rend son verdict sur Erling Haaland

Kendall Jenner a fait sensation sur les réseaux sociaux grâce à une toute nouvelle tenue ultra sexy. La jeune femme s’affiche radieuse pour l’ouverture de sa boutique.

Kendall Jenner fait encore une fois parler d’elle sur la Toile. En effet, la soeur de Kim Kardashian vient tout juste de sortir sa propre marque de Téquila.

Loin de vouloir faire comme tout le monde, la star a choisi de se lancer dans production d’alcool. Pendant plus de 3 ans, elle a donc caché son projet au grand public. Et ce, dans le but d’atteindre la perfection sans aucun coup de pouce.

Entre dégustations, voyages et autres concours, la fille de Kris a fait sensation. Eh oui ! En complète anonyme, elle a réussi à remporter un nombre incalculable de prix.

Notamment celui de meilleur Reposado au World Tequila Awards. Malheureusement, le succès n’aura pas été au rendez-vous lors de la mise en vente.

Et pour cause ! Les fans ont tout de suite pris le mannequin en grippe, l’accusant sans vergogne d’appropriation culturelle. Sur sa dernière campagne de pub, Kendall Jenner prenait ainsi une décision compliquée.

Plus sexy que jamais, c’est dans un look totalement mexicain, qu’elle s’affichait une bouteille à la main. Une image qui a rapidement fait réagir.

N’étant pas mexicaine, elle n’aurait pas le droit de s’approprier le style vestimentaire. Mais ce n’est pas tout ! Loin de viser uniquement les vêtements de la brune, les fans ont aussi pointé du doigt les autres photos.

Les hommes qui posent à côté d’elle semblent tristes, selon les internautes. Pour éviter toutes accusations, la soeur de Kylie a donc retiré l’option des commentaires sous sa publication.

https://www.instagram.com/p/CPL9YtED8yQ/?utm_medium=copy_link

Quoi qu’il en soit, les critiques n’ont pas l’air de troubler Kendall Jenner. Bien au contraire. Samedi, elle fêtait même l’arrivée sur le marché de sa boisson tant attendue.

Et pour l’occasion, de nombreuses célébrités avaient fait leur apparition. Parmi elles, Hailey Baldwin. D’ailleurs, Kim n’a pas hésité à demander à la chérie de Justin Bieber ce qu’elle pensait du produit de sa petite protégée.

À travers une réponse honnête, la jolie blonde a donc expliqué qu’il s’agit d’un véritable remède. Une bonne nouvelle pour sa copine qui peut donc être fière d’elle.

Aujourd’hui, Kendall Jenner semble plus en forme que jamais. En effet, la jeune femme a même publié plusieurs photos sur les réseaux sociaux.

Et ce, à l’occasion de l’ouverture de sa boutique. Vêtue d’un chemisier crop top à fleurs, la star se plaisait à écarter les bras. Les longues manches de son haut lui donnent ainsi l’allure d’une fée.

Pour agrémenter son look féérique, la soeur de Kylie a donc choisi un pantalon taille basse en daim. Ainsi qu’un mini sac assorti. Un ensemble qui a fait sensation auprès de sa communauté.

En effet, plus de 3 millions d’abonnés likaient alors le post de la jolie brune. Ils prouvaient par la même occasion la validation à 100 % de cette tenue hyper sexy.

«Trop belle» ; «Une vraie fée» ; ou encore une simple flamme. Voilà ce que nous pouvions lire en dessous du post de la star. Toujours aussi sexy.