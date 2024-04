Mali : l’Union africaine appelle à «une feuille de route» pour «achever le processus de transition»

Donald Trump a affirmé vendredi qu’il comptait «témoigner» à la barre dans le cadre de son procès pénal à New York, qui débute lundi, pour des paiements visant à obtenir le silence d’une ancienne star de films pornographiques juste avant la présidentielle de 2016.

Interrogé par la presse à sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, pour savoir s’il estimait qu’un tel témoignage serait potentiellement risqué sur le plan juridique, l’ex-président américain a répondu: «Je vais témoigner. Je dis la vérité».

Le candidat républicain à la présidentielle de novembre est comme coutumier des tribunaux de New York. Il y est notamment apparu à plusieurs reprises à l’occasion de son procès civil pour fraudes, au terme duquel il a été condamné à une amende de 355 millions de dollars, avant de faire appel.

Son premier procès pénal qui débute lundi devra déterminer si le milliardaire républicain de 77 ans s’est rendu coupable ou non de falsification de documents comptables de son groupe immobilier Trump Organization.

Un jury de 12 New-Yorkais

Ces faux auraient permis, selon l’accusation, de dissimuler le versement de 130.000 dollars dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle de 2016 à une ancienne star de films X, Stormy Daniels, pour qu’elle taise une relation sexuelle survenue dix ans plus tôt avec Donald Trump, que ce dernier dément. Première étape du procès: le juge devra assembler un jury de 12 New-Yorkais, et six suppléants.

Donald Trump, qui a hérité d’une fortune dans l’immobilier et détient notamment un gratte-ciel à son nom à Manhattan, a répété à de nombreuses reprises qu’il lui était impossible de bénéficier d’un procès équitable dans la mégapole, bastion démocrate.

