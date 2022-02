Malaise : «Gianluigi Donnarumma est le meilleur gardien mais…»

«Le meilleur gardien de but que vous ayez jamais affronté?» était l’une des questions posées à Lionel Messi, alors qu’il y a quelque temps, il remplissait la section The Best Of des médias officiels de la FIFA.

Et la réalité est qu’après s’être mesuré à des figures d’arc très particulières comme Gianluigi Buffon, Manuel Neuer, Iker Casillas, Petr Cech, Thibaut Courtois ou Keylor Navas, le génie argentin n’a pas pu partager une seule réponse précise.

Précisant qu’il oublierait sûrement d’autres grands rivaux, la plus grande légende du FC Barcelone a fini par mentionner Gigi, San Iker et Manolito comme les gardiens les plus coriaces qu’il ait jamais rencontrés dans l’élite du football mondial.

«Le meilleur gardien (que j’ai affronté)… J’ai joué avec beaucoup, pour vous en citer un en particulier… (Gianluigi) Buffon, (Manuel) Neuer. Je ne sais pas, j’en oublie sûrement beaucoup, non ? Mais ce sont deux des meilleurs. Aussi (Iker) Casillas», a-t-il souligné, dans des mots (2018) recueillis sur la chaîne YouTube de la FIFA.

Il a marqué les trois, mais il est vrai que contre les trois il a essuyé des défaites très douloureuses. De plus, nul doute que Lionel Messi a fini par mettre en lumière ceux qui sont devenus les meilleurs gardiens de toute la saison. Le 10 comprend quelque chose au jeu, hein.