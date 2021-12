Malaise au PSG : les dirigeants doute de la continuité de Mbappe

Longuement interrogé dans les colonnes de Paris Match, Kylian Mbappé a évoqué du bout des lèvres sa vie sentimentale. Kylian Mbappé ne fait pas seulement la une des pages sportives ces dernières semaines.

En atteste la une de Paris Match où s’étale le visage de l’attaquant parisien ce jeudi. Le mois dernier, le champion du monde tricolore faisait également la une de Closer en raison de sa prétendue liaison avec Emma Smet, la petite fille de Johnny Hallyday. Les deux tourtereaux avaient été vus ensemble, complices, dans les tribunes du Parc des Princes.

L’ancien Monégasque s’est évidemment bien gardé de parler de cette supposée liaison lors de son interview accordée à Paris Match. Il n’en a pas moins indirectement évoqué le sujet au moment de se confier sur les conséquences de sa célébrité.

«Bien sûr, il y a des choses que la notoriété m’empêche de faire. Mais ne suis pas non plus un don Juan enfermé dans sa tour, qui ne sort qu’en secret pour aller visiter des princesses», a-t-il lancé, ajoutant : «Disons que me rendre à un évènement ou à une fête demande une certaine anticipation.»

Le Bondynois est également revenu sur l’histoire de son premier baiser, raconté dans sa bande dessinée «Je m’appelle Kylian» réalisée avec Faro. «Je t’aime autant qu’un match de foot…», aurait-il lancé à sa jeune camarade.

Enfin presque… «Disons que c’est une vanne du dessinateur, Faro, qui résume un peu la situation de l’époque. A 8 ou 9 ans, les filles n’étaient pas forcément priorité ! C’est propre à chacun, ça vient avec l’âge», a-t-il confié.