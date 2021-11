Malaise à Man United : Cristiano Ronaldo et les joueurs révolutionnent contre Solskjaer

Depuis la défaite contre Manchester City, la situation devient très critique pour Ole-Gunnar Solskjaer à United. Selon Daily Mail, il y a des voix critiques qui s’élèvent contre la direction du manager.

Manchester United ne traverse pas une bonne période. La défaite contre City ce week-end a une nouvelle fois semé le doute sur l’équipe. Et, surtout, d’ assombrir l’avenir de Solskjaer , un technicien qui est en cause. Mais ce n’est pas la seule préoccupation du coach, car, selon le Daily Mail , le coach a vu son vestiaire révolutionné . Il y a déjà des voix critiques contre sa gestion au sein du personnel.

Certains joueurs sont mécontents de l’entraîneur. L’un d’eux, selon les informations du journal anglais, serait Bruno Fernandes . Le Portugais considère que la tactique et la direction de Solskjaer ne sont pas adéquates. Par ailleurs, Cristiano Ronaldo , qui tient l’équipe avec ses buts, s’alarme de la baisse du niveau de United qu’il a constatée à son retour au club.

Mais il y a plus. Parce qu’il y a des situations dans l’équipe que les joueurs ne jugent pas justes . Les footballeurs de United sympathisent avec Donny van de Beek , qui a à peine une chance. Ils considèrent que Solskjaer ne le traite pas bien.

Dans les vestiaires, en revanche, on a aussi le sentiment que l’entraîneur fait preuve de favoritisme envers certains joueurs et est trop doux avec l’effectif . C’est le cas d’ Harry Maguire , qui ne vit pas son meilleur moment et continue de jouer.

Selon le Daily Mail , Manchester United envisage de licencier Ole Gunnar Solskjaer. Bien que le plan initial était de garder le Norvégien aux commandes jusqu’à la fin de la saison, les défaites contre Liverpool et Manchester City pourraient accélérer les événements.

Ole-Gunnar Solskjaer ne s’inquiète pas

Malgré la situation, Solskjaer se dit calme . Lorsqu’on lui a demandé s’il avait commencé à se demander si son avenir était loin de United, il a répondu: «Non, je ne commence pas à le faire. J’ai une bonne communication avec le club tout le temps, nous sommes très francs et honnêtes à propos de la situation. . Je travail pour United et je veux le meilleur pour l’équipe. Alors que je suis ici , je ferai ce que je peux pour améliorer ce , et qui est de revenir à ce que nous avons commencé à être».