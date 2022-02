«Maintenant, Lionel Messi est au PSG, mais il va revenir à Barcelone…»

Pour Radio10, Agüero s’est attardé sur ce processus de départ et de son malheureux épisode sur la pelouse du Camp Nou où il s’est écroulé en toute fin du mois d’octobre.

«J’ai été averti dix jours avant, lorsque j’ai eu une très courte arythmie à l’entraînement et j’ai fait beaucoup de contrôles et il semblait que tout allait bien, puis c’est arrivé pendant le match.

(…) Lors du match, j’ai commencé à ressentir une forte chaleur dans mon corps cinq minutes avant le match, mais je pensais que c’était à cause du match, j’étais de nouveau titulaire, beaucoup de choses me sont venues à l’esprit, je n’avais jamais imaginé que c’était à cause de ça.

Soudain, j’ai commencé à me sentir un peu faible et à avoir des vertiges et sur un jeu, j’ai sauté pour diriger le ballon et j’ai eu de plus en plus de vertiges, j’ai attrapé la main du défenseur de l’adversaire et j’ai dit : “Écoutez, j’ai des vertiges, arrêtez le jeu”.

L’arbitre s’est retourné et m’a vu me serrer la poitrine, j’avais l’impression de m’étouffer et lorsque je me suis jeté au sol, l’arythmie a commencé» a déclaré Sergio Agüero à l’occasion d’un entretien pour Radio10 et dans des propos rapportés par Ambito.