Maine-et-Loire : un pompier pyromane en détention après une série d’incendies

Un pompier volontaire, soupçonné d’être à l’origine de 27 incendies en six mois dans la région de Saumur, a été mis en examen et placé en détention provisoire, a-t-on appris lundi 20 septembre de source judiciaire.

Cet homme, âgé de 42 ans, est suspecté d’avoir commis «27 faits d’incendies à Brain-sur-Allonnes, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Breil» entre le 7 avril et le 17 septembre 2021, a indiqué la procureure de la République de Saumur, Alexandra Verron, confirmant des informations de la presse locale.

10 ans de prison encourus

Interpellé au terme d’une longue enquête et placé en garde à vue vendredi, il a été déféré au parquet de Saumur, et mis en examen des chefs de «destruction volontaire par incendie» et «par moyen dangereux», et placé en détention provisoire dimanche.

Une information judiciaire a également été ouverte à la demande de la procureure. Le suspect encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement.

Pompier volontaire, ce père de famille «parfaitement inséré et sans antécédent judiciaire», aurait déclenché des incendies en visant «des bois, de la végétation, le massif forestier», selon la procureure.

«Cela avait créé un certain émoi localement parce que beaucoup de ces parcelles appartiennent à des chasseurs», a souligné Alexandra Verron, qui précise qu’en tant que pompier, «il intervenait sur certains de ces incendies».

Pour l’instant, le suspect a fourni aux enquêteurs des explications encore confuses : il a affirmé «avoir subi un événement traumatisant dans sa famille» et dit avoir voulu chasser des «images qu’il a voulu brûler», a indiqué Mme Verron.

Selon la procureure de la République de Saumur, les déclarations de cet homme devront être reprécisées dans le cadre d’une éventuelle expertise psychiatrique.