Maeva Ghennam (Les Marseillais) menace Bastos après ses propos dans sa dernière vidéo

En cette fin de semaine, Jessica Thivenin (Les Marseillais) a subi une petite opération locale. La raison ? A cause d’un piercing, elle a eu un trou au niveau de la lèvre. Elle a décidé de reboucher ce petit trou qu’elle trouve disgracieux.

Jessica Thivenin (Les Marseillais) s’est d’ailleurs affichée avec une lèvre ultra gonflée à cause de cette petite opération. Sur les réseaux sociaux, elle a tenu à alerter ses fans sur les choses à la mode. Et sur la chirurgie esthétique.

En Story de son compte Instagram, Jessica Thivenin (Les Marseillais) a confié : «Parfois, on fait des trucs parce que c’est à la mode. Et on se dit que c’est trop stylé, sauf qu’il faut réfléchir parce qu’après, forcément, il y a des conséquences».

La jeune femme ne veut pas inciter ses fans à faire ou ne pas faire certaines choses. Elle veut seulement les conseiller. Au sujet de son l’opération pour combler le trou de son piercing, elle a avoué : «Sachez qu’après, on finit dans cet état».

Avant d’ajouter : «Et ce n’est pas top». Par la suite, la jolie blonde a aussi abordé le thème de la chirurgie esthétique. La maman a donc parlé de sa poitrine. Elle l’a faite il y a plusieurs années et a l’air de le regretter.

Jessica Thivenin (Les Marseillais) a expliqué : «J’avais fait des seins trop gros à l’époque. Et là, ils sont tombés. Du coup, je les referai sûrement l’année prochaine ou je ne sais pas. Mais je vais devoir avoir une cicatrice en T».

Par la suite, elle a révélé qu’il fallait bien faire une liste de «pour» et «contre» avant de faire une chirurgie esthétique. Au sujet de sa poitrine, elle a confié qu’elle aurait dû faire plus petit.

De plus Jessica Thivenin (Les Marseillais) a rappelé que le corps ne cessait de changer. Pour elle, il est donc très important de réfléchir avant une chirurgie esthétique. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle a laissé tomber le bistouri.