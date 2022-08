Maël Houon raconte comment il a appris le décès de DJ Arafat : «Il m’a annoncé la nouvelle»

La mort tragique du roi du Coupé décalé a laissé un vide dans le cœur de Maël qui souffre de l’absence de son père. Dans une interview diffusée sur les réseaux sociaux, le fils de DJ Arafat, raconte comment il a appris le décès son feu père.

«Le 12 août 2019. Le matin, quand je me suis réveillé, je retrouvais plus mon téléphone alors que de base, je le mets ranger juste à côté de moi et je dors. Mais je le trouvais plus. Je l’ai cherché partout. Je l’ai plus retrouvé.

Du coup, je suis allé à ma toilette et au déjeuner. Tout ça, tout ça. Je suis allé dire bonjour à ma mamie et je lui ai demandé si elle pouvait m’appeler parce que je ne trouvais pas mon téléphone.

Elle m’a dit “OK, vas dans la chambre, je vais appeler essaye de chercher un peu”. Je suis allée dans ma chambre, elle a dit qu’elle m’avait appelé, mais en fait c’était faux et je n’ai pas retrouvé mon téléphone.

Du coup elle m’a dit “ce n’est pas grave, on va le chercher après. Va jouer avec les autres”. Parce que moi j’avais peur, que maman, allait se fâcher. Du coup, je suis descendue. Je suis allé jouer avec mes cousins et j’étais avec deux de mes cousins, une cousine et un cousin.

Ma cousine, elle, était sur Instagram avec son téléphone et était en train de regarder des photos. Et moi et mon petit-cousin est en train de regarder avec elle.

Et là, d’un seul coup, on a vu une photo de mon papa avec un gros message écrit en rouge. Je n’ai pas eu le temps de lire ma cousine à cacher son téléphone et aller s’enfermer dans les toilettes et elle a commencé à pleurer.

Du coup, moi et mon cousin on était en train de lui dire qu’est-ce que tu as ? Pourquoi tu pleures, mais elle ne répondait pas. Du coup, moi ça a commencé pas à m’énerver parce que quand il y a ma tante, je monte. Elle est en train de pleurer et ma cousine pleure.

Je ne comprends plus je suis allée demander à ma Mami pourquoi tout le monde pleure tout ça ? C’est bizarre. Après elle m’a dit “je ne sais pas. Peut-être qu’ils ont des problèmes de vie”, elle voulait me faire avaler ça, mais je n’y ai pas cru.

Pour rafraîchir, j’ai songé avec mon cousin, on a commencé à se poser des questions. Et là, au portail ça clonait et c’était ma mère, sa meilleure amie et mon beau-père. Ils sont venus, ils sont montés. Quand je suis monté pour dire bonjour à ma mère. Je lui ai dit que j’avais perdu mon téléphone. Mais elle était en train de pleurer, sa meilleure amie aussi.

Moi je n’ai pas compris. Après, je suis descendu, je suis allé voir le grand frère de ma mère. J’ai demandé pourquoi est-ce que tout le monde pleurait ? Parce que je ne comprenais pas et il m’a dit c’est parce que mamie s’est énervé contre elle, tout ça.

Il m’a dit “tu sais que quand ma mère écrit, ça fait mal”. Du coup, j’ai dit OK, après, je suis allée m’assois dans mon coin. Et là, Il y a mon oncle et mon beau-père. Ils prennent à part, on va dans le jardin derrière. Et il m’a annoncé la nouvelle (le décès de mon papa).», a-t-il raconté.

12 août 2019 -12 août 2022, cela fait 3 ans déjà, que la légende du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias DJ Arafat est décédé suite à un terrible accident de moto.