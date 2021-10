Le football espagnol en deuil

L’attaquant envisage de reprendre ses engagements avec le PSG tant que son épouse accepte une série de conditions un peu particulières.

Le feuilleton Icardi-Wanda ne donne pas de trêve. Quand tout indiquait une possible réconciliation entre le mariage après le déferlement de posts amoureux sur les réseaux sociaux par le footballeur, la vérité est que la femme d’affaires argentine continue sans pardonner la prétendue déloyauté de son mari avec l’actrice et mannequin China Suárez.

Cette agitation médiatique fait également manquer au joueur ses engagements avec le Paris Saint Germain, bien qu’il envisage de reprendre l’entraînement avec ses coéquipiers dans les prochains jours.

Nouvelle polémique

Cependant, Icardi aurait mis une série de conditions «risibles» à sa femme pour qu’elle revienne sur le terrain de jeu. Il faut rappeler que Wanda Nara est, en plus de son épouse, sa représentante donc tous deux ont des engagements avec le PSG.

Comme l’a révélé en exclusivité le rassemblement Yanina Latorre dans «Los Angeles de la Mañana», l’attaquant aurait exigé que sa femme ferme leurs comptes sur les réseaux sociaux, mais que d’abord Wanda doit publier une photo de toute la famille pour faire taire les rumeurs et montrer que la crise n’est rien de plus que de l’eau dans le passé.

Une décision qui semble peu probable puisque l’Argentine obtient également une grande partie de ses revenus grâce à son rôle d’influenceur sur Instagram où elle compte près de neuf millions de followers.

Le collaborateur de ‘LAM’ révèle également qu’Icardi aurait demandé à Wanda Nara de ne plus travailler : d’arrêter d’assister à des événements et de faire des productions. L’exception ? Que l’ex de Maxi López n’assume que les tâches de représenter le footballeur du PSG. Et pas seulement ça.

L’attaquant de 28 ans ne veut pas non plus que sa femme voyage seule dans l’avion privé pour s’assurer qu’elle ne vole plus sans lui, comme cela s’est produit récemment lorsqu’elle est partie pour Milan après avoir appris le scandale entre Icardi et la Chine Suarez.

Bien qu’on ne sache pas si les médias économiques accepteront ou non les demandes de son mari, dans l’émission de télévision argentine susmentionnée, ils disent que Zaira Nara, la sœur de Wanda, «est indignée» par les demandes de son beau-frère dans la mesure où il est celui qui a commis une déloyauté dans le mariage.