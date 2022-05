Madrid l’a détruit en finale et il a lâché : «Ils auraient pu mieux jouer…»

L’Italien Carlo Ancelotti s’est imposé dans la confrontation d’idées face à Jürgen Klopp. Le Real Madrid a imposé son jeu, profité de sa supériorité et battu Liverpool en finale de la Ligue des champions.

Après la rencontre, l’entraîneur allemand a évoqué la proposition merengue et a lancé une phrase qui montrait toute sa résignation : «Madrid aurait pu mieux jouer, mais ils n’en avaient pas besoin et ils ont gagné»

«Madrid est incroyable. La possession était de 50%, mais nous avons eu plus de tirs, plus de tirs au but, mais ils ont eu le plus définitif. Ils ont marqué et nous ne l’avons pas fait, c’est l’explication la plus simple dans le football. C’était un résultat très difficile à accepter», a commencé Klopp dans sa déclaration à la presse.

Dans le même ordre d’idées, l’Allemand a évoqué les quelques occasions que l’équipe italienne a générées mais qui ont suffi pour remporter le titre :

«Je pense que Madrid a tiré une fois et marqué un but, n’est-ce pas ? Écoutez, je respecte pleinement le Real Madrid. Quoi que vous faire, tant que c’est dans les règles, ça va, nous avons aussi dû nous défendre à de nombreux moments. Madrid aurait pu mieux jouer, mais ils n’en avaient pas besoin et ils ont gagné.»

L’entraîneur a également souligné qui était en grande partie responsable du résultat, la star de la finale, Thibaut Courtois : «Son gardien était l’homme du match, ce qui veut dire que quelque chose a mal tourné pour nous. Courtois a fait trois arrêts incroyables. de meilleures décisions dans les trois derniers quarts du peloton.

Enfin, Klopp s’est rendu aux pieds de Madrid et les a félicités pour la quatorzième Ligue des champions: «Félicitations à Madrid. Ils le méritent. Ils sont la royauté de l’Europe»