Madonna : sèchement critiqué par 50 Cent, la chanteuse prend une énorme décision

La dernière diss de 50 Cent n’empêchera pas Madonna de porter ce qu’elle veut. Des sources disent à HollywoodLife qu’elle promet de s’habiller «sexy» jusqu’au «jour de sa mort».

Madonna, 63, ne souciait pas que 50 Cent «dissed la photo de lingerie qu’elle posté plus tôt ce mois ci, et HollywoodLife a appris c’est parce qu’elle a toujours été «fière de ce qu’elle ressemble» et ne peut pas être dérangé par ceux qui sont trop précaires pour profiter de sa beauté.

«Madonna est, et sera toujours, extrêmement à l’aise dans sa peau. Madonna sait qui elle est à l’intérieur comme à l’extérieur, et elle ne s’excusera jamais d’avoir défendu sa propre vérité. Elle comprend que sa confiance en elle peut submerger ceux qui peuvent être anxieux en eux-mêmes, mais elle ne cessera jamais de se battre pour l’autonomisation des femmes. Elle pense que tout le monde a le droit de se sentir sexy. L’âge ne définit pas la beauté et elle est fière de son apparence et de ce qu’elle ressent», a déclaré une source proche de la chanteuse à HollywoodLife.

Après que Madonna ait posté un cliché sexy dans sa chambre plus tôt ce mois-ci, le rappeur, 46 ans, a jeté une ombre majeure. Il s’est toutefois excusé plus tard, mais Madonna a estimé que ses excuses étaient «fausses». Elle a également finalement dit qu’elle lui pardonne et espère «un jour» qu’il verra «un point de vue différent»

«Madonna ne se soucie vraiment pas de ce que les autres disent d’elle parce qu’elle a confiance en elle et en son corps», a ajouté une deuxième source plus proche de l’icône de la pop.

«Madonna est plus confiante que jamais. Depuis ses jours ‘Action ou Vérité’, les femmes se tournent vers elle pour trouver l’inspiration.

Elle a redéfini la sexualité féminine à l’époque à une époque où il était tabou pour les femmes d’être ouvertement sexuelles. Madonna est et sera toujours, sans vergogne, elle-même.