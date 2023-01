Madonna honnête sur les difficultés de sa vie de famille : «On doit apprendre de ses erreurs…»

En conversation avec Vanity Fair, Madonna s’est livrée sur son rôle de maman et les difficultés que cela représente.

Maman de six enfants, la chanteuse a confié : «C’est ce qu’il y a de plus dur. C’est le numéro de clown le plus difficile à réussir. Même aujourd’hui, je peine à comprendre comment on peut y arriver.

Qui que l’on soit, faire des enfants et les élever est une œuvre d’art. Personne ne vous donne le mode d’emploi, on doit apprendre de ses erreurs. C’est un travail qui nécessite énormément de temps, et qui est épuisant, car il n’y a jamais de trêve.»

Elle poursuit avec sincérité : «Avoir une mère comme moi, c’est plutôt un obstacle qu’autre chose. Les voir heureux, assister à leur évolution, découvrir leurs passions. Une grande partie de mon bonheur découle d’eux.

Voir chacun trouver sa voie, c’est ce qui me rend la plus heureuse. Je n’ai jamais poussé Lourdes à faire de la musique ou mon fils Rocco à peindre. Mais je n’ai jamais cessé de les exposer à l’art, à la musique. Je suis fière de ce qu’ils sont devenus, et de leur travail.»