Macron confirme qu’il parlera dans les prochains jours avec Poutine

Kim Kardashian a déclaré qu’elle «réévaluait» son avenir avec Balenciaga, mais il semble qu’elle ait déjà abandonné son esprit, puisqu’elle a jeté les vêtements qu’elle prévoyait de porter lors d’événements à venir et a décliné une offre de la marque.

Avant que les publicités controversées pour les enfants BDSM ne soient rendues publiques, des sources au courant de l’incident nous ont dit que la maison de design avait offert à Kim la possibilité de travailler sur une campagne Balenciaga 2023.

Avant même de faire une déclaration publique à ce sujet, Kim aurait décidé de décliner l’offre une fois que les publicités seraient devenues virales.

Kim aurait prévu de porter des vêtements Balenciaga aux événements auxquels elle assistera dans les mois à venir, mais elle a abandonné ces plans et a approché d’autres créateurs pour des possibilités de remplacement, selon les sources de TMZ .

Kim a reçu beaucoup de critiques pour avoir retardé sa critique de la campagne Balenciaga et sa sortie de l’entreprise. Cependant, selon nos sources, Kim n’est même plus liée par un contrat avec la maison de couture et ne reçoit aucune compensation de sa part.

La campagne controversée BDSM Bears with Kids de Balenciaga

Le public a été indigné par la campagne de Balenciaga, qui comprenait des modèles d’enfants tenant des ours en peluche BDSM dans une séance photo et de faux documents juridiques mentionnant la pédopornographie.

Kim a répondu au débat dimanche avec une déclaration qui comprenait ce qui suit: «En tant que mère de quatre enfants, j’ai été secouée par les images troublantes. La sécurité des enfants doit être tenue avec la plus haute considération et toute tentative de normaliser la maltraitance des enfants. aucune sorte ne devrait avoir sa place dans notre société — point final.»

«En ce qui concerne mon avenir avec Balenciaga, je réévalue actuellement ma relation avec la marque, en la basant sur leur volonté d’accepter la responsabilité de quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver – et les actions que je m’attends à les voir prendre pour protéger les enfants», a-t-elle ajouté.

«Nous voulons nous assurer que les nouveaux contrôles marquent un tournant et empêcheront que cela ne se reproduise. Nous jetons les bases avec des organisations spécialisées dans la protection de l’enfance et visant à mettre fin à la maltraitance et à l’exploitation des enfants», a déclaré Balenciaga dans un communiqué. Peut-être que Kim quittant leurs rangs leur a fait plus de mal que prévu ?