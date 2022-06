Macron avoue enfin la vérité : «j’ai parlé avec Mbappe, je lui ai dit…»

Emmanuel et Brigitte Macron forment un couple fort mais pas complètement invincible, et pour cause, Closer révèle ce jeudi que l’épouse du président a du mal à accepter l’emploi du temps très chargé de son mari, ce qui l’a poussée à faire un choix de taille mais qui devrait lui rendre la vie plus facile.

Selon nos confrères, le couple se rend d’habitude au Fort de Brégançon durant le week-end de l’Ascension, à Bormes-les-Mimosas, toutefois le président n’avait pas pu s’adonner à cette petite tradition cette année suite à sa réélection.

Suite à cette absence qui l’a beaucoup contrariée, Brigitte Macron a pris une décision pour leur couple que le dirigeant français a dû suivre sans contester pour que leur couple reste solide : soit une journée de repos ou deux le lendemain de ce week-end (vendredi 27 mai). Un compromis qu’a accepté le président de la République.

La réélection du président aurait, par ailleurs, donné des cheveux blancs à son épouse. Selon Gérard Collomb, ancien ministre de l’intérieur, la Première dame n’était clairement pas ravie par ce nouveau mandat.

«Au Champ-de-Mars, le soir de la victoire, il y avait un signe qui ne trompait pas : le visage de Brigitte Macron», a-t-il révélé au Point. «On voyait bien qu’elle savait que les cinq prochaines années seront extrêmement dures.»