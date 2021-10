«Ma nouvelle copine me demande trop le s€xe, Sauvez-moi», pleure un jeune garçon

C’est le témoignage d’un jeune homme ivoirien dont sa copine lui porte la poisse parce qu’elle demande tout le temps du sexe.

En effet, si c’était avec sa copine seul qu’il faisait l’amour, ce serait mieux. Dans son témoignage, le jeune garçon a fait savoir qu’il couche avec sa copine et ses amies. En tout, elles peuvent être au nombre de trois, quatre voire six. Ce qui est devenu au fil du temps un plaisir fatigant. Cependant, il demande vos conseils pour s’en sortir.

«Je me nomme Franck nom d’empreinte, je viens d’aménager dans une maison qui est encore plus proche de mon lieu de travail. Je suis de la vingtaine étant nouveau dans le quartier à 500 mètres de chez moi où j’ai l’habitude de manger les soirs, je croise une jeune fille qui m’a fixé droit dans les yeux pendant un long moment. Bah je me suis dit puisque les gens me dire en tout temps je suis très beau, j’ai des beaux lèvres et des beaux yeux donc je me dis c’est le même regard que cette fille se fait de moi. Elle sait approcher elle m’a salué j’ai répondu et ça sait arrêter là. Le lendemain pareil elle m’a demandé si je suis nouveau dans le quartier j’ai répondu oui. On sait échanger des numéros et on cause souvent sur WhatsApp. Un jour la fille débarque chez moi dans amusement elle m’a séduit. Et nous sommes passés à l’acte. Moi-même je suis étonné de 10hr jusqu’à 15hr je l’ai pris dans tous les positions elle gémissait si fort jusqu’à crier mon nom à plusieurs reprises. En partant je lui tend un billet de 10.000fr qu’elle a refusé et me donne un baiser sur les lèvres.»

«Lorsqu’elle est arrivée chez elle, elle m’envoya un message pour me dire merci et que j’étais vraiment un vrai garçon. Trois jours après, la fille est venue chez moi. On a couché ensemble, mais je voulais stopper cela parce que j’ai une copine et bientôt elle va venir passer les week-ends avec moi. J’ai bloqué la fille de partout en lui disant je veux qu’on arrête cela, elle m’a dit ok. Tonton jo, une semaine après, la fille vient avec une de ses camarades chez moi à la maison sans me prévenir.»

«Elle ose rentrer dans ma chambre et elle appelle sa camarade d’entrée aussi et elle me dit que je dois faire un plan à 3 c’est-à-dire couché avec elle et sa camarade. J’ai refusé car je n’ai jamais fait cela dans ma vie. La fille me dit si je ne le fait pas elle va dire à tout monde que je l’ai violée (elle avait une vocale de notre dernier rapport sexuel dans son téléphone comme preuve) et j’aurais appris que son père était un officier de police. J’ai eu peur et j’ai couché avec les deux et elle m’a remis un billet de 5000 fr pour acheter les boites de bonnet rouge pour me renforcer. Trois jours après, elle revient avec deux autres camarades. C’était chaud ce jour-là, nous avons baissé tellement que moi-même j’ai oublié l’heure. Je suis épuisé. Je n’ai plus de repos, elle peut venir 4 fois dans la semaine souvent avec ces nouvelles camarades à qui elle en a parlé de moi. A cause de ça depuis que j’ai eu ma maison ma copine ne sait pas encore chez moi. J’ai dû inventer une maladie et je suis rentré auprès de mes parents à l’intérieur du pays puisque moi je suis à Abidjan. J’ai besoin du conseil de tes neveux et nièces, je suis fatigué de cette fille comment faire pour l’échapper ?»