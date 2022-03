L’Union européenne entame le processus d’adhésion de l’Ukraine

Jaloux ? Depuis la première de la série Georgina Rodriguez, l’Espagnol a atteint une popularité inattendue. Grâce aux docu-séries Netflix, sa figure est devenue internationale et il a maintenant des fans partout sur la planète.

Lire aussi : Cristiano Ronaldo : combien Nike paie-t-il la star de Manchester United par an ?

Bien que beaucoup de gens n’aient pas aimé ce que Georgina a décidé de montrer dans la série, c’est la chose la plus naturelle qu’elle puisse faire de sa vie avec Cristiano Ronaldo.

Le couple n’a pas un quotidien normal et cela a suscité la polémique dans une partie du public qui s’attendait à trouver une autre réalité.

Cependant, Georgina Rodríguez a réussi à captiver le cœur de beaucoup et de manière inimaginable. Pour cette raison, l’Espagnole a décidé de montrer un gage d’amour qu’elle a reçu et non de Cristiano Ronaldo.

Georgina Rodriguez a partagé sur ses réseaux sociaux la vidéo d’une fan qui s’est fait tatouer le visage avec l’inscription «The Queen», la reine en anglais. Le mannequin espagnol n’en revenait pas et le seul mot qu’elle pouvait dire était «Wow».

Désormais, non seulement Cristiano est l’homme le plus suivi au monde sur les réseaux, mais son partenaire se positionne comme une star rêvée pour beaucoup.

Le détail que Georgina n’a pas changé

Malgré une vie de millionnaire avec Cristiano Ronaldo et l’obtention de contrats pour que son image apparaisse à côté de celle des grandes marques, l’Espagnole a décidé de ne pas changer un aspect de sa vie.

Comme elle l’a commenté dans son documentaire, Georgina Rodríguez est toujours aussi économe que lorsqu’elle n’avait pas d’argent.