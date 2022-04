L’un des plus luxueux : c’est l’impressionnant manoir d’Emerick Aubameyang à Londres

Will Smith a été banni du gala des Oscars et d’autres événements de l’Académie pendant 10 ans après que l’acteur américain a giflé le comique Chris Rock aux Oscars.

Dans un communiqué, l’Académie a déclaré que la 94e cérémonie des Oscars avait été «éclipsée par le comportement inacceptable et préjudiciable que nous avons vu M. Smith exposer sur scène».

Smith s’est excusé pour ses actions et a démissionné de l’Académie. L’acteur a frappé Rock pour avoir plaisanté sur la tête rasée de sa femme, à la suite d’une alopécie liée à la perte de cheveux. «J’accepte et je respecte la décision de l’Académie», a réagi Will Smith dans un communiqué peu après l’annonce de la sanction.

Près de 15 jours après la gifle qui a fait le tour du monde et fait jaser Hollywood et les réseaux sociaux, l’Académie a donc pris une décision. L’institution avait annoncé, dès le 30 mars, qu’elle prendrait des «mesures appropriées».

Le conseil d’administration de l’Académie, qui compte dans ses rangs des stars comme Steven Spielberg ou Whoopi Goldberg, a entamé une procédure disciplinaire contre Will Smith la semaine dernière.

En vertu des statuts de l’organisation qui décerne les Oscars, cette procédure pouvait aller jusqu’à la suspension ou à l’expulsion de l’acteur de l’Académie, qui compte près de 10.000 membres. Sauf que Will Smith, 53 ans, a pris tout le monde de vitesse, démissionnant de lui-même la semaine dernière.

«Mes actions lors de la cérémonie des 94e Oscars ont été choquantes, douloureuses et inexcusables», écrivait l’acteur, cinq jours après être monté sur scène pour gifler l’humoriste Chris Rock qui venait de faire une plaisanterie sur les cheveux ras de son épouse.

«J’accepterai toutes les conséquences que le conseil d’administration estimera appropriées», a-t-il encore écrit.

La carrière de l’acteur a dores et déjà commencé à pâtir de cet accès de colère. Deux films avec l’acteur ont ainsi été mis en standby. Il s’agit de Fast and Loose, un thriller produit par Netflix, dont Will Smith est le héros, et de Bad Boys 4, produit par Sony.