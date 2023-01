L’ultimatum qui a conduit au divorce entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes

«Soit vous m’obtenez le Bayern ou Chelsea, soit nous rompons», a souligné le joueur à l’homme d’affaires portugais.

Avant même de signer pour Al Nassr, Cristiano Ronaldo avait lancé un ultimatum à Jorge Mendes, qui allait finalement aboutir à leur divorce, dans lequel il demandait, comme le rapporte le quotidien El Mundo : «Soit vous m’obtenez le Bayern ou Chelsea, soit nous rompons».

Cependant, l’homme d’affaires portugais n’a pas pu parvenir à un accord avec ces clubs et le Madérien a tenu parole. Il a immédiatement chargé Ricardo Refuge, un ami proche et «manager personnel», de signer la proposition avec le club saoudien.

L’ultimatum de Cristiano Ronaldo intervient après que l’agent a exprimé à l’attaquant de 37 ans son désaccord avec nombre de ses décisions ces dernières années.

Le premier à quitter le Real Madrid. Le poids de Jorge Mendes dans les décisions de Ronaldo a progressivement diminué, comme l’écrit ce quotidien espagnol.

«Mendes a perdu de l’influence. Cristiano n’écoute que ce qu’il veut entendre et il trouve ces mots chez sa partenaire, Georgina Rodríguez, et dans un nouvel environnement dont il est l’épicentre».

Jorge Mendes a suivi la demande de son client et a contacté les dirigeants de Chelsea et du Bayern Munich. Les bureaux des deux clubs sont réceptifs à l’arrivée d’un CR7. Sur le terrain, moins, comme dans le cas de l’entraîneur Thomas Tuchel.

Conscients du déclin de la star portugaise, qui se reflète dans ses premiers mois à Manchester United cette saison, ils sont également conscients de la rentabilité que le nom de Ronaldo peut offrir à leurs marques.

Tout change cependant lorsque Cristiano décide de ne pas participer à l’entraînement de pré-saison de l’équipe d’Old Trafford. La situation alarme les clubs respectifs et ils contactent immédiatement Jorge Mendes : «Nous ne sommes pas intéressés». Cristiano tient parole.

La rupture avec son deuxième père est un fait accompli peu avant de partir au Qatar, «où sa colère et son égoïsme vont l’éloigner de ses coéquipiers. Ce qui est rompu n’est pas un simple contrat, car Mendes n’a jamais signé ses joueurs. plus, une relation paternelle, familiale et même corporative dans la société Polaris, qui gérait ses droits à l’image. L’agent est le parrain d’un des enfants du joueur et inversement».