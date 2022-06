L’ultimatum de Xavi : «Soit tu acceptes l’offre que tu as pour décembre, soit au revoir…»

En octobre 2017, ils diffusent le premier épisode de l’émission de téléréalité, «Keeping Up with the Kardashians», où Kourtney, Kim, Kylie, Khloé, Kendall et Kris Jenner ouvrent les portes de leur maison et de leur vie pour devenir les célébrités les plus célèbres de monde, chapitre par chapitre, nous avons vu ses transformations de plus en plus évidentes.

A noter que les Kardashian sont reconnues pour leurs silhouettes voluptueuses et leurs fesses saillantes, ces derniers mois Khloé Kardashian a éveillé les soupçons après être apparue «sans implants» à l’arrière.

Bien que la célébrité l’ait nié à plusieurs reprises, il y a toujours eu une rumeur selon laquelle Khloé Kardashian, ainsi que Kim et Kylie, utilisent des implants fessiers pour avoir l’air bien roulée, mais apparemment cela a changé.

Les rumeurs ont commencé à prendre de l’ampleur après la diffusion des photos les plus récentes de la femme d’affaires également, où elle a l’air beaucoup moins derrière que nous en sommes habitués, il est donc supposé qu’elle a décidé de les supprimer pour obtenir une apparence plus naturelle.

D’autre part, la mondaine de 37 ans a également perdu du poids ces derniers temps, alors les fans de stars de la téléréalité se demandent si ce changement physique est dû à moins de kilos ou si elle a décidé de se débarrasser de cette zone de son corps en la salle d’opération.

En effet, il y a quelques semaines, les followers de la femme d’affaires s’inquiétaient également de sa minceur, lui demandant d’arrêter de maigrir, et d’autres soulignaient à quel point elle est belle quelle que soit sa taille.

Pendant quelques années, elle a été caractérisée comme la fitness girl du groupe, car elle s’est concentrée sur son impressionnante transformation physique après avoir été constamment appelée «la grosse soeur».

Le nouveau physique de Khloé Kardashian a suscité des opinions partagées sur les réseaux sociaux, mais la grande majorité l’a félicitée pour sa prétendue décision de retirer ses implants fessiers car elle a l’air «plus stylisée» et «naturelle».

«Elle s’est transformée en une belle femme», «Il est évident qu’elle a retiré ses fesses, maintenant elles semblent plus proportionnées à son corps», «J’adore son nouveau look», «Où sont passées ses ‘fesses naturelles’ ?», «Elle a l’air de plus en plus impressionnante», «Plus fabuleuse que jamais», «Très mignonne et tonique» ; ont-ils émis l’avis.

Cependant, la star n’a fait aucune déclaration à ce sujet, car il continue de faire profil bas après sa séparation définitive avec Tristan Thompson et les rumeurs selon lesquelles il aurait un nouvel amour.