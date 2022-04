Lula apporte son soutien à Emmanuel Macron : «Il incarne le mieux les valeurs démocratiques et humanistes…»

L’ancien président du Brésil Luiz Inacio Lula da Silva a appelé jeudi 21 avril à «vaincre l’extrême droite» en soutenant le président sortant Emmanuel Macron qui, selon lui, «incarne le mieux les valeurs démocratiques et humanistes».

«Il est fondamental de vaincre l’extrême droite et son message de haine et de préjugés. C’est ce que désirent et espèrent tous les démocrates (…) à travers le monde», a insisté la figure de gauche dans une série de tweets publiés sur son compte officiel.

Au premier tour, l’ex-président brésilien (2003-2010) avait soutenu le candidat de la France insoumise (gauche radicale) Jean-Luc Mélenchon.

Luiz Inacio Lula da Silva estime désormais que le président sortant «est celui qui incarne le mieux les valeurs démocratiques et humanistes» face à sa rivale d’extrême droite Marine Le Pen lors du scrutin de dimanche. Dans un tweet en français, il juge que «le futur de la démocratie est en jeu en Europe et dans le monde».

L’impact des élections en France «va au-delà de ses frontières», a asséné celui qui figure en tête des sondages face au président d’extrême droite Jair Bolsonaro dans les intentions de votes pour la présidentielle d’octobre au Brésil.

Les premiers ministres allemand, espagnol et portugais ont également appelé jeudi les Français à voter pour le «candidat démocratique» à l’élection présidentielle, en référence à Emmanuel Macron.

Au vu des derniers sondages, le président sortant est donné vainqueur dans une fourchette de 54 à 56,5% face à Marine Le Pen.

Avec AFP