L’Ukraine promet de «détruire» les Russes mobilisés au combat

Un Creusois de 56 ans, accusé d’avoir violé la sœur de sa compagne alors qu’elle était mineure, a été condamné mercredi 21 septembre à 10 ans de réclusion criminelle devant la cour d’assises du département, a appris l’AFP auprès du parquet.

Cet éleveur de moutons, jugé depuis lundi 19 septembre, a également écopé de 20.000 euros de dommages et intérêts. À la barre, l’accusé a bien reconnu des rapports sexuels mais consentis : «Elle disait que j’étais l’homme de sa vie mais j’étais bourré alors j’ai cédé à ses avances», a-t-il déclaré.

L’enquête avait par ailleurs révélé qu’il était le père de l’enfant de la jeune femme, tombée enceinte alors qu’elle n’avait que 14 ans. La jeune fille s’était rapprochée de son agresseur, marié à sa sœur, à la mort de son père.

Les premières agressions, allant de caresses à des relations sexuelles, débutent alors qu’elle n’a que 12 ans, parfois même dans la bergerie.

Tombée enceinte deux ans plus tard, elle subit un déni de grossesse et prend connaissance de celle-ci qu’après quatre mois et demi. Placée en foyer après son accouchement, elle prend conscience de l’emprise de son beau-frère et du caractère non consenti de cette relation. Elle décide d’y mettre un terme et de porter plainte.

Mais l’homme la menace, l’insulte publiquement et diffuse dans son lycée des photos de la jeune fille dénudée. En détention depuis près de trois ans à Limoges, en Haute-Vienne, le quinquagénaire a préféré qualifier sa belle-sœur «d’aguicheuse».

Une défense appuyée par plusieurs témoignages de la famille de l’accusé. Les membres de la famille de la victime, eux, ont expliqué n’avoir rien vu ni entendu. Jeudi, l’avocat général avait requis douze ans d’emprisonnement.

Avec AFP