L’Ukraine invite l’ONU à réagir contre la Russie

Dans une interview accordée à TyC Sports, Lionel Messi assure qu’il veut se faire valoir à Paris et qu’il va tenter un nouvel assaut en Ligue des champions.

A son départ du Barça : «À Barcelone, j’avais tout. J’avais l’habitude d’avoir des coéquipiers avec qui j’ai joué pendant de nombreuses années, ça a été dur de partir mais je vais continuer au PSG. Cette année, j’ai eu du mal à en profiter et je veux le faire la saison prochaine».

A propos de sa forme au PSG : «J’ai dû m’habituer à une autre façon de jouer. J’ai commencé la ligue en retard, j’ai eu un gros coup au genou, et entre une chose et l’autre je n’ai pas fini de commencer. Puis les vacances de Noël sont arrivées et j’ai passé le COVID.

J’ai passé un mauvais moment, avec beaucoup de toux, des maux de gorge et de la fièvre. Ça a laissé des séquelles dans mes poumons. J’ai à peine pu courir pendant un mois et demi et, malgré ce qu’ils m’ont dit, j’ai repris tôt l’entraînement. Je me suis précipité, mais je n’en pouvais plus.»