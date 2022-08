Lukaku lâche enfin toute la vérité : «Je le jure. Je ne lui pardonnerai jamais parce que…»

Au milieu de tous les scandales entourant sa carrière et sa vie personnelle, Shakira tient bon. La chanteuse et compositrice colombienne a emmené les fils qu’elle partageait avec son ex Gerard Piqué et s’est rendue à Los Angeles.

Aux côtés de Milan et de Sasha , Shakira a visité le Dodgers Stadium. «Merci aux Dodgers d’avoir fait en sorte que mes enfants se sentent chez eux», a-t-elle écrit en un clin d’œil mettant en vedette trois joueurs de baseball et ses enfants. Le message de Shakira intervient une semaine après avoir refusé de parvenir à un accord avec l’Agence fiscale espagnole. Le gouvernement espagnol accuse la star de fraude fiscale, et maintenant elle doit aller en procès, où les procureurs cherchent à la condamner à huit ans, deux mois de prison et une amende de 28 millions d’euros.