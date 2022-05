Lukaku avoue : «Je le jure. Je ne lui pardonnerai jamais parce que…»

On sait que Pep Guardiola et Yaya Touré n’ont pas terminé de la meilleure des manières. L’entraîneur et l’ancien footballeur s’entendaient mal au FC Barcelone puis à Manchester City.

Cette dernière étape, Yaya a été sorti par Guardiola et tout a fini par exploser : «Avoir des problèmes avec les joueurs africains. Je pensais qu’il était jaloux de moi, il me voyait comme un rival, comme si je lui ôtais la vedette. Il se peut que nous, Africains, ne soyons pas toujours traités de la même manière.»

Dans une interview il y a quelque temps, Yaya Touré a avoué avoir tenté d’approcher Pep Guardiola mais en vain : «Je lui ai écrit une lettre pour s’excuser mais il ne m’a pas répondu. Je l’attribue à la situation du coronavirus lui, j’ai aussi besoin de parler à des gens qui ont une passion pour le football. Je n’ai pas été en contact avec lui car je n’ai même pas son numéro de téléphone.

Incroyablement, Guardiola ne remportant pas la Ligue des champions est attribué à la mauvaise relation qu’il entretenait avec Yaya Touré.

Dimitry Seluk, représentant de Yaya Touré a avoué : «Les Dieux voient tout. Guardiola a retourné toute l’Afrique contre lui-même lorsqu’il a décidé d’expulser Yaya Touré . pour Guardiola. La vie montrera si j’ai raison.»

«A Manchester City, Guardiola et moi parlions après l’entraînement de choses précises et de parties du jeu qu’il adore analyser», a conclu Yaya Touré, qui cherche aujourd’hui à se consacrer au management sportif.

Avant l’arrivée de Guardiola à Manchester City, l’Ivoirien avait en moyenne 45 matchs par saison, mais quand l’Espagnol est arrivé au club, tout a changé : la première année, Yaya a joué 33 matchs et l’autre saison, 18 matchs puis est parti.