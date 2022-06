Lukaku avoue : «Je le jure de tout mon cœur. Je ne lui pardonnerai jamais parce que…»

Pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Bénin a affronté le Sénégal ce samedi 4 juin 2022. Les Écureuils de Moussa Latoudji se sont inclinés sur un score de 3-1 après avoir encaissé un triplé de Sadio Mané.

Profitant de la faiblesse de la défense béninoise, la superstar de Liverpool a réalisé un tour de chapeau à la 12e et 60e minutes sur penalty et un but à la 22e minute suite à une erreur défensif d’Olivier Verdon. À la 88e minute, le Bénin réduit l’écart grâce à Junior Olaïtan. Revivez ici les temps forts du match.