Luka Modric : «Nous voulons que Kylian Mbappé…»

A la veille du huitième de finale retour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Luka Modric, l’un des cadres du club madrilène, a confié son envie de jouer un jour avec Kylian Mbappé.

Interrogé sur le fait de jouer à l’avenir avec Kylian Mbappé si le Parisien venait à signer au Real Madrid, le milieu de terrain croate n’a pas caché qu’il y prendrait du plaisir.

«On veut toujours jouer avec les meilleurs joueurs et il en fait partie», a-t-il expliqué. «Bien sûr que j’aimerais bien joué avec lui, mais aujourd’hui il est un joueur du PSG et on verra ce qu’il se passe dans le futur.»

«C’est compliqué de parler des joueurs qui ne sont pas là, parce que les autres clubs peuvent se mettre en colère», a ajouté Modric, lucide et désireux de ne pas créer de tensions à la veille d’un match crucial pour son club, battu au match aller et qui doit renverser la situation pour se qualifier.

Aussi interrogé sur la potentielle absence de Mbappé, le Croate a assuré qu’au sein du vestiaire «nous ne parlons pas de ça». «Nous sommes concentrés sur nous, nous ne voulons aucun blessé et nous voulons que Kylian aille bien», a-t-il ajouté. Si c’est le cas, le Real Madrid aura malgré tout quelques problèmes supplémentaires à gérer sur le terrain.