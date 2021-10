Luka Modric : «Karim Benzema mérite le Ballon d’Or»

Chaque jour la liste de soutiens pour Karim Benzema s’agrandit. En conférence de presse d’avant-match de la Ligue des Champions contre Chakhtar Donetsk, Luka Modric a fait savoir que son coéquipier Karim Benzema mérite le ballon d’Or 2021.

«Il y a plusieurs candidats qui peuvent remporter le Ballon d’Or cette année, pour moi c’est sûr que Karim en fait partie et j’espère qu’il pourra le gagner car il le mérite à cause de la façon dont il a joué cette année et à cause de sa carrière».

«En raison de son jeu ces dernières années, il a toujours été au plus haut niveau et a remporté un titre avec la France, ce qui est également important lorsqu’ils votent pour remporter ce prix. Karim fait sûrement partie des candidats et j’espère qu’il le gagnera. parce qu’il le mérite», a expliqué Modric.