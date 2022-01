Luka Modric écarte Ronaldo, Zidane, Ronaldinho et évoque ses 2 légendes préférées

L’une des plus grandes surprises du gala des FIFA The Best Awards 2021 a été qu’à la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu à Cristiano Ronaldo pour être devenu le meilleur buteur de tous les temps du football en équipe nationale.

De manière inattendue, la légende portugaise a fait une apparition à l’événement organisé par la plus haute instance du football mondial pour recevoir le prix The Best Special Award de la FIFA pour le record qu’il a réalisé au niveau international avec l’équipe nationale portugaise.

Quelle a été l’importance du moment pour El Bicho ? Eh bien, quelques minutes après avoir reçu le prix, il a partagé une lettre émouvante sur son compte Instagram officiel dans laquelle il a assuré qu’il s’agissait de la réalisation individuelle la plus importante qu’il ait réalisée à l’échelle internationale dans toute sa carrière professionnelle.

«Gagner le prix The Best Special Award de la FIFA est un immense honneur et privilège. Le fait qu’une institution aussi importante ait choisi de me reconnaître comme le meilleur buteur de tous les temps dans les compétitions de la FIFA est, pour moi, le point culminant de mes réalisations individuelles au nom de mon pays bien-aimé.

Maintenant, c’est à moi de transformer ce prix en carburant et en motivation supplémentaires pour aider à atteindre nos objectifs avec Manchester United cette saison, ainsi que lors des prochains matchs en mars, afin que le Portugal puisse être à la Coupe du monde au Qatar 2022 et ainsi nous pouvons tous continuer à écrire cette histoire incroyable ensemble.

Enfin et surtout, un merci spécial à tous les formidables joueurs qui ont représenté le Portugal à mes côtés au cours des deux dernières décennies, et à tous les joueurs internationaux que j’ai affrontés tant de fois dans le monde. Son talent, son professionnalisme et sa qualité ont toujours contribué à faire de moi un meilleur joueur. Merci»