Luka Modric désigne le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : «Cela dépend…»

L’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo a exprimé sa gratitude après avoir marqué son 700e but en carrière lors de la victoire 2-1 de son équipe contre Everton.

L’international portugais a eu une carrière incroyable et est sûr de figurer parmi les meilleurs à avoir jamais joué au jeu, bien que son 700e but soit survenu au cours d’une saison difficile sous la direction du nouveau manager de Man Utd, Erik ten Hag.

Les fans des Red Devils seront ravis de voir Ronaldo revenir sur le terrain et revenir sur la feuille de match, et il leur a envoyé un message sur ses pages de réseaux sociaux après ce grand moment de sa carrière…

«700 buts en club. Quel beau numéro nous avons réalisé ensemble ! Merci à tous mes coéquipiers, entraîneurs, clubs, famille et amis et bien sûr mes fans. Unis, nous continuons !», a déclaré Ronaldo dans son message.

𝟕𝟎𝟎 𝐜𝐥𝐮𝐛 𝐠𝐨𝐚𝐥𝐬.

What a beautiful number we’ve achieved together!

Thank you to all my teammates, coaches, clubs, family & friends and of course my fans.

United we continue! 🙏🏽 pic.twitter.com/oYWo766Xcl

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 10, 2022