Luka Modric avoue : «Nous sommes le Real et quand nous avons…»

À l’occasion d’un entretien accordé au média croate Sportske Novosti, Luka Modric s’est prononcé sur la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid.

Luka Modric affirme que le Real Madrid n’a pas douté au moment d’affronter le PSG sur la pelouse du Santiago Bernabéu (victoire 3-1), et ce malgré l’avantage pris à l’aller par les Parisiens (1-0).

«Nous sommes le Real et quand nous avons trouvé notre rythme, avec le soutien fantastique de la foule, nous les avons tout simplement écrasés.

Ce fut une soirée spectaculaire, l’une des plus impressionnantes pour moi, et j’en ai vécu beaucoup au Real. Depuis cette victoire au retour, la perception du public et de l’environnement envers notre potentiel en Ligue des champions a complètement changé.

Le scepticisme semble avoir été balayé. Objectivement parlant, la façon dont nous avons réagi face au PSG a montré à tout le monde, et surtout à nous, que nous avions notre mot à dire», explique le Ballon d’Or.

Une motivation supplémentaire qui a permis au Real Madrid d’aller chercher la quatorzième Ligue des champions de son histoire.