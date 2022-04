Luka Modric avoue : «J’ai joué contre Ibrahimovich, Messi mais le meilleur c’est lui…»

Au PSG, il est cette personne qu’on craint le plus. Il s’agit du directeur sportif Leonardo. Dans un podcast, le journaliste français Romain Molina l’a précisé avec insistance.

Né dans la ville de Niterói, Rio de Janeiro, Leonardo Nascimento de Araújo s’est d’abord fait remarquer à Flamengo entre 1987 et 1990. Plus tard, il a fait le saut à São Paulo de Tele Santana, où il remportera de nombreux titres en deux étapes.

En Europe, on se souvient de ses années au PSG, Milan et quelques années oubliées à Valence , sa première expérience sur le Vieux Continent.

Selon le journaliste, «Leonardo est l’un des personnages les plus détestés au sein du PSG. Beaucoup de joueurs n’ont aucune relation avec lui. Leonardo est le directeur sportif, peut-être l’une des personnes les plus influentes du club parisien et l’une des plus controversées, celle qui suscite le plus de rejet, plus encore que le PDG, le Qatari Nasser Al-Khelaifi, autre personnage controversé pour sa déclarations difficiles. Le Brésilien, cependant, s’attribue tout le mérite de l’attention négative».