Luka Jovic avoue la vérité : «J’ai vu Messi et Cristiano mais mon idole est…»

Interrogé par BFMTV sur son attachement envers le PSG, le champion du monde tricolore reconnaît qu’il n’a pas fait le maximum pour obtenir cette cote de sympathie.

«J’ai toujours été dans cette notion de performance, d’être bon tous les trois jours donc je n’ai pas forcément eu le temps de déclarer ô combien ce club est important pour moi.

C’est aussi pour ça que je n’en ai jamais voulu aux gens quand on me disait que je n’avais pas la reconnaissance que je méritais. Je ne l’ai jamais cherchée cette reconnaissance. J’ai toujours été concentré sur mon travail.

Je n’ai peut-être pas eu le temps d’être assez romantique avec les gens ou les supporters. Bien sûr que pour marquer l’histoire, il y a ce côté romantique et émotionnel mais j’ai toujours pensé que la première chose à faire, c’était d’être performant et quand tu es performant, qu’on t’aime ou pas tu es reconnu. Ce club compte énormément pour moi, tout le monde le sait», confie Mbappé, ambitieux pour la suite :

«La Ligue des champions, c’est l’objectif clair, annoncé. C’est ça qu’on veut maintenant on sait qu’il y a un chemin. Je pense que ça repasse aussi par faire l’unanimité sur le plan national car c’est deux dernières années, on ne l’a plus fait.

Que ce soit cette année ou l’année dernière, on faisait moins peur, on était moins intouchable et ça passe par là aussi de gagner la Ligue des champions, explique l’international français sur BFMTV.

Meilleur buteur de l’histoire? Je pense que ça peut bien se passer. Ça va être quelque chose d’incroyable si je parviens à le faire. Après si je continue comme ça, il n’y a pas de raison que je ne le fasse pas.»