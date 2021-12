Luis Suarez révèle le plus grand ennemi de Messi à Paris et laisse tout le monde surpris

Le présent que vit l’attaquant français est incroyable et depuis Madrid, ils veulent qu’il continue dans cette voie, ils chercheront donc à fermer le prochain marché des transferts pour Jonathan David dès que possible.

Le grand cadeau que vit Karim Benzema au Real Madrid Club de Fútbol montre clairement qu’il est le grand leader de l’équipe. Cependant, le manque d’alternatives à son poste signifie que Florentino Pérez réfléchit à une alternative hiérarchique pour le Français.

Selon Mundo Deportivo, le nom qui a émergé dans les couloirs du Santiago Bernabeu et qui a laissé la grande majorité satisfaite, était celui de Jonathan David. L’actuel attaquant lillois fait partie des grandes figures de la Ligue 1 et a inscrit 15 buts en 26 matches officiels cette saison.

Le Canadien serait ravi de jouer pour le club le plus vainqueur de l’histoire de la Ligue des champions et ferait beaucoup pour y arriver. L’argent ne serait pas un inconvénient et son rôle de remplaçant de Benzema non plus, puisqu’il considère que le Français n’a plus beaucoup de saisons au haut niveau et qu’il garderait sa place lorsqu’il prendra sa retraite.

La fortune que Jonathan David reçoit en Ligue 1

L’attaquant canadien est l’un des joueurs les mieux payés de Lille, gagnant environ 1,8 million d’euros par saison. Un salaire élevé pour l’équipe de France, mais qui ne serait pas un frein pour le Real Madrid. Ils seraient même en mesure de donner au joueur une augmentation pour assurer sa signature.