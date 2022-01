Luis Suarez quitte l’Atlético Madrid et connaît déjà sa prochaine destination

Alors que l’ancien entraîneur français de la Maison Blanche était plus orthodoxe, l’entraîneur italien est plus flexible et s’efforce d’adapter son équipe aux divers schémas tactiques et situations qu’un match peut présenter. Le Real Madrid est aujourd’hui un véritable caméléon.

S’il y a un homme qui a réussi à être un vrai globe-trotter sur les bancs du monde, c’est bien Carlo Ancelott. Ancien joueur de football italien et entraîneur de football, qui en tant que joueur était milieu de terrain.

Il dirige actuellement le Real Madrid de la première division espagnole pour la deuxième fois et est déterminé à laisser une marque sur le club merengue. Pour l’instant, il commence à se différencier de son prédécesseur, dans la recherche de l’excellence à la tête de la Maison Blanche.

Contrairement à Zinedine Zidane, ancien entraîneur de l’équipe de la capitale espagnole, l’entraîneur italien cherche à adapter le jeu de son équipe aux circonstances et au rival qui l’affronte.

Ceci étant le cas alors, vous pouvez voir comment c’est le Real Madrid lui-même qui propose un jeu offensif si le rival se replie, comme l’Athletic Bilbao, et l’ensemble se transforme en une expression avec des variables pour pouvoir attaquer de différentes manières et avoir plus chances de violer le plan rival.

En revanche, si le rival est celui qui veut attaquer l’équipe d’Ancelotti, le Real Madrid a également mis en place des systèmes pour se replier et sortir en contre-attaque lorsqu’il reprend le contrôle du ballon.

C’est ce qui s’est passé lors du dernier derby espagnol, dans lequel les meringues ont réglé le procès avec l’équipe dirigée par Xavi Hernández grâce à un compteur qui devrait apparaître dans les livres sur la façon d’inverser les situations.

Ancelotti travaille pour que son Real Madrid dispose de l’arsenal d’outils le plus varié à sa disposition. Les résultats sont visibles.

Combien de titres Zidane a-t-il remportés au Real Madrid et combien Ancelotti en a-t-il remportés ?

La récente Super Coupe d’Espagne est le deuxième titre national remporté par l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, après la Copa del Rey, depuis qu’il est entraîneur à la Casa Blaca.

Le reste des conquêtes s’est déroulé dans des compétitions internationales : la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et le Mondial des Clubs dans une année 2014 riche en succès.

En revanche, Zinedine Zidane a déjà remporté 11 titres en tant qu’entraîneur du Real Madrid. Son palmarès comprend 3 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des Clubs, 2 Super Coupes d’Europe, 2 Ligues et 2 Super Coupes d’Espagne.

Avec ces chiffres, le Français est le deuxième entraîneur avec le plus de titres dans l’histoire du club, juste derrière Miguel Muñoz, qui en a remporté 14.