Luis Suarez lâche la bombe : «C’était mon dernier match des Éliminatoires, il »

L’Uruguay ira au Qatar 2022 après un formidable retour avec la montée en puissance de Diego Alonso. Depuis l’arrivée du nouvel entraîneur, l’Uruguay a remporté les 12 points en jeu et est entré pleinement dans la Coupe du monde et a terminé à la troisième place, derrière l’Argentine et le Brésil. La Coupe du monde sera spéciale car ce sera le dernier tournoi de Luis Suarez avec l’équipe nationale uruguayenne.

El Pistolero, qui a marqué un superbe but contre le Chili et est devenu le meilleur buteur de tous les temps lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la Conmebol, a annoncé après la victoire qu’après le Qatar, il ne jouerait plus en Uruguay.

«C’était mon dernier match des Éliminatoires, à 35 ans, il m’est impossible d’en disputer un autre», a lancé Suárez, dans des déclarations à Ovación.

«Ça m’excite même parce qu’on est déjà impliqué depuis de nombreuses années, j’ai eu beaucoup de moments difficiles dans ma carrière, on a vécu des moments complexes avec le limogeage de l’enseignant -Oscar Tabárez-, parce qu’ils disaient que certains joueurs étaient ennuyeux, qu’ils n’étaient pas à la hauteur, mais nous avons fait preuve de rébellion. On peut avoir raison ou tort, mais la dédicace pour le maillot doit être là», a souligné l’attaquant.

Pour conclure, Lucho Suárez a ajouté : «On a toujours l’habitude de vivre avec la critique, je dis aux jeunes : le difficile n’est pas d’en arriver là, c’est de rester, de vivre avec la critique. Diego Godín et moi avons beaucoup souffert d’être référents, nous avons gagné avec le Paraguay et nous sommes ici grâce au maestro Tabárez».

L’Uruguay ira au pot 2 et devra peut-être affronter un rival de poids européen dans son groupe. La vérité est que celui qui jouera sera spécial car Suarez, après le Qatar, quittera l’Uruguay.