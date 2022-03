Luis Suarez critique Diego Simeone : «Je suis très excité…»

Luis Suárez, qui est au service de l’équipe nationale uruguayenne, a supposé que cette saison, il ne jouerait pas avec la régularité qu’il aimait dans la formation choisie par l’entraîneur de l’Atlético Madrid, Diego Simeone.

«Je suis très excité. Avant, ils disaient que je jouais beaucoup et que je devais me reposer, maintenant je joue moins que ce à quoi je m’attendais et c’est pourquoi je veux jouer davantage avec l’équipe nationale. Nous avons le soutien de tout le monde pour atteindre les objectifs que nous voulons», a commencé par dire l’attaquant, s’adressant à la presse uruguayenne.

Sur le défi contre le Pérou : «Nous connaissons la qualité de l’équipe du Pérou. Ils sont forts, surtout à partir du milieu de terrain».