Luis Scolari : «Ce que Ronaldo m’a dit quand je lui ai annoncé la mort de son père…»

Luis Felipe Scolari n’oublie pas le moment où il a dû annoncer à Cristiano Ronaldo la pire des nouvelles : la mort de son père.

Dans une interview au Daily Mail, publiée ce mardi, l’ancien sélectionneur du Portugal a révélé la discussion qu’il a eue avec la star portugaise à la veille d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2006, face à la Russie.

«C’était très difficile. C’était un moment qui a créé un lien entre nous, quelque chose qui allait au-delà de la relation joueur-entraîneur. Quand on a appris la nouvelle avant le match contre la Russie, personne ne savait comment lui dire ce qui s’était passé. J’avais aussi perdu mon père il y a quelques années. C’était très triste. Le lendemain, Cristiano a joué un match magnifique et est retourné au Portugal. C’est lui qui a demandé à jouer. Il m’a dit : Je ne peux rien faire pour mon père aujourd’hui, donc demain je joue et ensuite je vais au Portugal», a révélé Scolari.

«C’est le joueur le plus dévoué. Le plus talentueux il ne l’est peut-être pas. Le talent n’est pas l’une des vertus auxquelles vous pensez quand vous parlez de Cristiano, mais le dévouement a fait de lui ce qu’il est. C’est la première vertu qui vient à esprit quand on y pense», a conclu Scolari.