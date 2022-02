L’UEFA intente une action en justice contre un restaurant pour avoir qualifié une pizza de «Champignons League»

L’instance dirigeante du football européen a contacté le restaurant par courrier. Les propriétaires de la pizzeria encouragent les utilisateurs à acheter le produit.

Incroyable mais vrai. L’UEFA a pris la décision d’intenter une action en justice contre une pizzeria allemande pour avoir qualifié l’une de ses pizzas de «Champignons League». Le restaurant est situé dans la ville de Giessen et s’appelle Pizza Wolke.

Le plat controversé est à base de mozzarella et de champignons, d’où son nom. Selon l’instance dirigeante du football européen, le nom de la pizza est une violation de sa marque «Ligue des champions».

Même si «Champignons League» se traduit en allemand par «Mushroom League», l’UEFA a intenté une action en justice contre le restaurant en raison de ses liens évidents avec ses concurrents.

Une affaire entre les mains d’un avocat

Dans une lettre aux propriétaires du restaurant, l’UEFA a écrit : «Nous tenons à vous informer que nous représentons l’UEFA dans cette affaire. L’autorisation appropriée est vigoureusement obtenue par un avocat». Cet écrit a été publié par le même restaurant via son compte Instagram.

La réponse du restaurant et des fans

Dans la description de la photographie, la pizzeria allemande a écrit : «Pizza Wolke contre l’UEFA. Vive la pizza CHAMPI(G)NONS LEAGUE ! Je suis honoré! Comme un enfant de football ! Une publicité de l’UEFA ? Sérieusement ?», ont commencé à s’exprimer les propriétaires du restaurant.

«Cela montre à moi et à mon gang que nous sommes absolument sur la bonne voie ! Mon gang et moi sommes en voyage et nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne serons pas dans tous les coffres et finalement cuits dans tous les fours ! Un homme! Une pizza! Voyons jusqu’où ira l’UEFA ! ACHETEZ LA MEILLEURE PIZZA AUX CHAMPIGNONS AU MONDE ALLLLLLEEEEE!», concluent-ils sur Instagram.

Les fans de football ont soutenu le restaurant sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a commenté: «Ces gars sont tellement déconnectés de la réalité que c’est choquant.» Un autre a ajouté : «Ils devraient changer le nom en ‘Super League européenne».