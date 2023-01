Lucas Vazquez attend son troisième enfant et le bris d’égalité arrivera

Le footballeur du Real Madrid est déjà père d’un garçon nommé Lucas et d’une fille nommée Maca, comme la mère, donc le nouveau bébé marquera la nouveauté.

Lucas Vazquez a dit au revoir à 2022 en annonçant une heureuse nouvelle sur les réseaux sociaux : il attend son troisième enfant.

Dans la publication réalisée par le footballeur du Real Madrid avec son épouse Macarena Rodriguez, tous deux ont partagé une série de photographies avec la fête qu’ils ont préparée pour la dernière nuit de l’année, avec des ballons, pour le réveillon du Nouvel An, avec des amis et avec un détail qui ne laisse aucune place au doute.

Et c’est que dans l’une des images, Macarena apparaît posant pour la caméra formant un angle parfait pour contempler le ventre naissant que son corps présente déjà.

Il n’y avait pas de message pour confirmer la nouvelle, ni d’émoticône, juste de bons vœux pour la nouvelle année qui vient de commencer : «Bonne année 2023. Meilleurs vœux à tous. Santé et amour», a écrit le couple.

Lucas Vázquez et Macarena Rodríguez se sont mariés en 2017 après plusieurs années de relation. Ils s’étaient rencontrés alors qu’ils étudiaient les sciences physiques et les sports lorsque le footballeur s’est démarqué dans l’académie du Real Madrid, et après avoir commencé à parler et à se rencontrer dans un VIPS sur la Calle Velázquez, ils ont commencé une relation qui a duré jusqu’à aujourd’hui. À la suite de leur mariage, deux enfants sont nés : Lucas et Maca, ainsi que leurs parents.

Par conséquent, l’arrivée d’un nouveau bébé va définitivement déséquilibrer l’équilibre de la relation. En premier lieu, parce qu’il s’agira de départager en ajoutant un nouveau membre au beau couple qu’ils ont bouclé en 2020, tant qu’un garçon et une fille ne viennent pas dans la même grossesse.

Et d’autre part, parce qu’ils devront inévitablement ajouter un nouveau nom à la liste de Lucas et Macas que l’on retrouve dans la maison du footballeur galicien.