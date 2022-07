Luca Zidane lâche la vérité : «Je le jure et j’insiste. Je l’ai toujours dit. Karim Benzema est…»

John Terry a eu l’occasion de se mesurer à certains des meilleurs attaquants de tous les temps, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez ou Fernando Torres. Cependant, lorsqu’il a parlé des meilleurs rivaux de toute sa carrière, il n’est resté avec aucun d’entre eux.

Récemment, dans une dynamique de Quick Questions qu’il a organisée sur son compte Instagram officiel, l’éternel capitaine de Chelsea a été invité à choisir les deux meilleurs joueurs qu’il a affrontés au plus haut niveau de l’élite. Et sa réaction immédiate a été de mettre en lumière deux vrais génies du football.

Il est resté avec la magie de Ronaldinho et Lionel Messi. «Le meilleur footballeur que vous ayez jamais affronté ?» C’est la question qu’ils lui ont posée.

Et le champion de l’UEFA Champions League, qui a également été quintuple champion de Premier League, a confirmé qu’aucun rival ne l’étonnait autant que Dinho et Lionel : «Leo Messi et Ronaldinho».