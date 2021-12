Louane : la chanteuse annonce une grande nouvelle à ses fans sur Instagram

«Rihanna est-elle enceinte ? A-t-elle entamé une grossesse ?» : ce sont des questions que se posent régulièrement ses fans. Une nouvelle fois, la star a dû rétablir la vérité.

Le 29 novembre dernier, Rihanna s’est rendue à La Barbade afin de célébrer son indépendance. Un grand pas pour ce pays qu’elle aime tant. Mais ce n’est pas tout. La Première ministre (Mia Mottley) en a aussi profité pour annoncer à la chanteuse qu’elle avait été élue «héroïne nationale». Wow !

«Puissiez-vous continuer à briller telle un diamant et couvrir d’honneur votre pays par vos paroles et vos actions», s’est ainsi exclamée la femme de pouvoir, lors de la cérémonie. La star a donc dû être très heureuse de recevoir cette distinction.

Des photos ont circulé lors de cette fameuse soirée. Et Rihanne affichait bel et bien un merveilleux sourire. Mais ce n’est pas le seul détail auquel les internautes ont prêté attention.

Ils ont remarqué sa jolie robe drapée et orange ainsi que le baby bump qu’elle tentait de dissimuler. Et si Rihanna était enceinte de son chéri, A$AP Rocky ?

«Suis-je en retard ? Est-ce que RiRi est enceinte ? Je suis certaine de voir un baby bump florissant.», a par exemple écrit un fan sur Twitter. «Rihanna est enceinte de son premier enfant avec A$AP Rocky», a également titré un compte certifié. Il n’en fallait pas plus pour que la toile s’enflamme.

Continuons notre enquête. Nos confrères de 20 Minutes auraient relevé un détail très surprenant dans un article publié par le média MTO News. En effet, lors de cette fameuse cérémonie, Rihanna aurait demandé que l’on ne fume pas à côté d’elle.

Si cela est vrai, cela pourrait confirmer les rumeurs concernant une potentielle grossesse. Eh oui, la fumée est très mauvaise pour le développement du bébé.

Mais nos confrères de Elle ont d’autres infos. Selon eux, une fan prénommée Jen lui aurait envoyé le message suivant : «Je peux venir à la fête du bébé, ma sœur ? Vrai ou pas, tes bébés vont être magnifiques.». Ce à quoi Rihanna aurait répondu : «Tu n’es pas venue aux dix premières baby showers !». Tiens, tiens !

À travers cette ironie, Rihanna semble vouloir démentir les rumeurs. Ne vous en faites pas pour autant. Ce jour risque d’arriver très rapidement. Rappelez-vous de son interview avec Vogue façon British, l’année dernière.

L’interprète de Where Have You Been avait mentionné le fait qu’elle souhaitait avoir des enfants. «J’aurai des enfants – trois ou quatre», avait-elle même précisé. Alors, un jour ou l’autre, les fans les plus fous auront raison en lançant leurs rumeurs de grossesse. Il suffit de se montrer patient.