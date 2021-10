Dans une interview accordée au British Vogue, l’actrice a évoqué les grands avantages de Los Angeles. Préférez-vous la ville américaine à votre Londres natale ?

La chanteuse a sorti son dernier album en 2015 et ses followers et fans sont plus que prêts pour le nouveau matériel qu’elle a en réserve. En fait, ils n’ont plus à attendre longtemps, puisque leur prochain single «Easy on me» sortira le 15 octobre.

Et avec la nouvelle musique, il y a aussi de nouvelles interviews, des séances photo et plus encore pour informer ses fans de sa vie, de sa carrière, de son divorce et de sa nouvelle relation.

L’artiste a récemment mené une interview avec British Vogue où elle a partagé des détails de sa vie, notamment sa préférence pour la ville de Los Angeles, mais la préférez-vous à son Londres natal ?

For the first time in history #BritishVogue and @VogueMagazine share a cover star: @Adele. In her first interview in 5 years, she speaks with @GilesHattersley about body image, romance, divorce, single parenthood and her “self-redemption” album: https://t.co/kcs689YMhl pic.twitter.com/EoKSv2CAzh — British Vogue (@BritishVogue) October 7, 2021

Los Angeles ou Londres ? Adele confirme quelle ville elle préfère

Plus précisément, Adele a parlé de sa préférence immobilière dans les deux villes et la chanteuse a révélé qu’elle préférait la ville de Los Angeles, en Californie, où elle habite.

L’artiste de 33 ans a déclaré au magasin qu’elle avait investi dans trois manoirs de Beverly Hills pour un meilleur rapport qualité-prix. «Le genre de maison que j’ai à Los Angeles, je ne pourrais jamais me le permettre à Londres. Jamais», a déclaré Adele à l’édition britannique de Vogue.

«J’ai regardé les maisons. Ils sont comme des centaines de millions de livres. Je n’ai pas beaucoup d’argent du tout», a- t-elle déclaré.

L’interprète de «Hello» a également mentionné que le déménagement à Los Angeles était pour la qualité de vie. «La majeure partie de ma vie se passe dans une voiture ou à l’intérieur d’un bâtiment … Je voulais de l’air frais et un endroit où je pouvais voir le ciel.»

D’autre part, il a indiqué qu’une partie de la décision était basée sur son fils Angelo, puisque le climat californien est meilleur pour les activités de plein air. «Si vous n’avez pas de plan avec un petit garçon [à Londres] et qu’il pleut, vous êtes foutu.»

De plus, une de ses maisons est située en face d’une propriété de son ex-mari Simon Konecki, avec qui elle partage son fils de neuf ans Angelo, donc la vie de son fils ne sera pas si affectée par la séparation avec son père.