Loris Karius : le joueur confirme les rumeurs après avoir été surpris avec sa nouvelle petite amie

Loris Karius a confirmé les rumeurs selon lesquelles il jouait depuis des semaines main dans la main avec Diletta Leotta dans les rues de Milan. Les rumeurs occupaient les gros titres depuis le mois dernier en Angleterre et ces derniers jours elles avaient pris encore plus de force, mais désormais certaines photographies ne laissent plus de place au doute : le gardien et le journaliste entretiennent une relation.

L’Allemand s’est rendu en Italie il y a quelques jours pour être avec son nouvel amour et son arrivée à l’aéroport a commencé à circuler rapidement sur les réseaux sociaux, et nombreux sont ceux qui ont compris ce voyage comme une confirmation.

Mais si cela ne suffisait pas à prouver cette relation médiatique dans le monde du sport, différents profils sur Instagram ont partagé les premières photos de ce nouveau couple.

Les protagonistes ne se cachent plus et traversent la ville sans craindre les regards des curieux, parfaitement combinés avec des vêtements noirs et sans cesser de dédier des gestes d’affection tels que des caresses, des regards et des baisers.

Bien sûr, la promenade n’était pas le seul moment qu’ils ont apprécié, car ils ont également été photographiés entrant dans un portail tandis que Diletta tenait à la main deux produits exclusifs d’une célèbre marque technologique .

Diletta accusée d’avoir rompu la relation de Karius

Depuis que les rumeurs ont commencé à retentir, la journaliste a dû regretter des commentaires malheureux sur les réseaux sociaux par des personnes qui lui reprochaient d’avoir provoqué la rupture de Loris Karius et de sa compagne, la mannequin Janine Wiggert.

Même un média allemand s’est concentré sur Leotta, d’autant plus qu’ils n’avaient aucune trace que le couple avait mis fin à leur relation lorsque le portier a été surpris en train d’entrer dans un hôtel avec elle. Ils assurent, en effet, que Janine l’aurait su grâce à quelques photographies partagées par le magazine italien Chi.

On se souviendra toujours de Karius pour sa performance en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, mais il a également eu une grande notoriété dans la presse à potins dans une grande partie du monde en raison de ses différentes relations.

Particulièrement frappante, surtout en Amérique latine, a été sa rupture avec Sophia Thomalla, survenue après que le gardien de but a été chassé à bord d’un navire avec l’Argentine María del Mar Cuello. De son côté, Diletta Leotta était jusqu’à récemment en couple avec Can Yaman.