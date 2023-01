L’opinion sincère d’Iker Casillas sur le comportement et les gestes de Dibu Martínez

Beaucoup désapprouvent le comportement habituel d’El Dibu Martínez face à une séance de tirs au but. Ils l’appellent provocateur et antisportif, mais Emiliano comprend le jeu de cette façon et, comme on a pu le voir lors de la Copa América 2021 et de la Coupe du monde 2022, cela ne changera pas.

L’opinion de la majorité des supporters non argentins est bien connue : ils n’aiment pas ce que fait le gardien argentin. Mais qu’en pensent les gens qui ont consacré toute leur vie au football, comme l’historique Iker Casillas ?

Il y a quelques mois, avant Qatar 2022, le champion espagnol a déclaré à Bolavip que, tant que vous êtes à la limite réglementaire, vous devez jouer toutes vos cartes pour tenter de gagner. Il ne se signe pas et n’est pas surpris. De plus, il comprend qu’Emi a ses propres astuces pour sortir ses rivaux du jeu.

«Chacun cherche ses trucs pour énerver l’autre. Tout ce qui est permis et peut être fait, car il faut être plus malin que l’autre. En fin de compte, ce que vous voulez, c’est obtenir le titre quoi qu’il arrive.»

Au fait, si vous vous demandez quel arrêt il obtient entre le sien contre Robben et celui de Dibu contre Kolo Muani, San Iker a déclaré ce qui suit au début de 2023.

«Euh… ils sont différents. En fait, la réaction d’El Dibu est de très peu d’espace et de temps car le jeu arrive très vite, mais évidemment les deux sont importants. J’ai plus de temps pour réfléchir (au jeu de Robben), mais tu t’en fous toujours. Je crois que les deux ont été importants et décisifs», a déclaré l’ancien capitaine de l’équipe nationale espagnole, dans une conversation qu’il a complétée pour la chaîne officielle de DjMaRiiO.